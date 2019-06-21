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بالفيديو والصور.. شقيقان سعوديان يصلان لقمة إيفرست

بالفيديو والصور.. شقيقان سعوديان يصلان لقمة إيفرست
عادل الحربي(صدى):

وثق شقيقان سعوديان ” محمد وعثمان الشاهين ” ، رحلة وصولهما لنقطة متقدمة في جبال ” الهمالايا ” بمقطع فيديو.

حيث تمكن الشقيقان من تسلق قمة ” إيفرست ” ، وذلك حتى وصلا إلى ارتفاع 5364 مترًا.

كما التقط الشقيقان صورًا لهما بـ ” الزي السعودي ” عند أحد المخيمات على الطريق إلى القمة.

يٌذكر أن الوصول لقمة ” إيفرست ” يٌعد أحد أصعب التحديات الرياضية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ 7 ساعات

موفقين خير

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