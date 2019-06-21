الكشف عن موعد وشروط الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم التبغ

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة إقرار اللوائح الخاصة بضوابط الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ونشرها بالجريدة الرسمية لتطبيقها ، وذلك بعد انتهاء وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع الضوابط والإشتراطات .

وأكدت المصادر أن هذه الإشتراطات تتضمن: فصل الجلسات عن غير المدخنين وبعدها عن الأطفال ، ووجود تهوية مناسبة ومداخل خاصة ، وغيرها .

وكان القرار قد سمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ وفقاً لضوابط ورسوم بنسبة 100% من اجمالي فاتورة مبيعات المحل ، على ألا يزيد مقدار الرسم السنوي الثابت عن 100 ألف ريال .