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الكشف عن موعد وشروط الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم التبغ

الكشف عن موعد وشروط الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم التبغ
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة إقرار اللوائح الخاصة بضوابط الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ونشرها بالجريدة الرسمية لتطبيقها ، وذلك بعد انتهاء وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع الضوابط والإشتراطات .

وأكدت المصادر أن هذه الإشتراطات تتضمن: فصل الجلسات عن غير المدخنين وبعدها عن الأطفال ، ووجود تهوية مناسبة ومداخل خاصة ، وغيرها .

وكان القرار قد سمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ وفقاً لضوابط ورسوم بنسبة 100% من اجمالي فاتورة مبيعات المحل ، على ألا يزيد مقدار الرسم السنوي الثابت عن 100 ألف ريال .


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