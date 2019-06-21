شاب وفتاتين يعتدون على سيدة كويتية في الشارع

خالد الظفيري(صدى):

أقدم شاب سعودي وبرفقته فتاتين إحداهما كويتية على الاعتداء على سيدة في منطقة شرق الكويتية وتحطيم سيارتها بسبب خلافات عائلية بين الفتاة الكويتية وأسرتها ومغادرتها لمنزل عائلتها.

وقالت مصادر إعلامية، أن سبب الاعتداء هو قيام فتاة كويتية تبلغ من العمر 23 عاماً بمغادرة بيت أسرتها، والإقامة لدى صديقتها 22 عاماً ، حيث شاهدتها والدتها مع قريبها السعودي فحاولت إنزالها من سيارتها، وعندما رفضت تهجموا عليها وحطموا سيارتها، وأحيل الجميع إلى مركز الشرطة في منطقة شرق .

وكان مصدر أمني صرح لصحف محلية، أن ”المجني عليها تقدمت إلى مخفر شرق بشكوى، أفادت فيها بأنها خلال وجودها في منطقة شرق، فوجئت بثلاثة أشخاص (سعودي ومواطنتين) تربطها خلافات بهم، يقتربون من سيارتها على مرأى من المارة، حيث قام الرجل بكسر زجاجها، بينما حاولت مرافقتاه فتح باب سيارتها، وعندما أبلغ شهود عيان عمليات وزارة الداخلية فروا هاربين“.