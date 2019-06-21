رئيس موريتانيا عن قطع العلاقات مع قطر: شرف لي

نواكشوط(صدى):

صرح الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز اليوم الجمعة، بإنه غير نادم على قطع العلاقات مع قطر.

وعن ذلك، قال ” ولد عبد العزيز ” : ” ما قامت به الدوحة تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية، فسلطة قطر ساهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن ” .

كما ذكرت مصادر أيضًا أن الرئيس الموريتاني أشار لتهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية، وذلك عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف.

وأضاف: ” قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل.. وتم وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعا لبعض الدول مثل ما يروج لذلك البعض ” .

واستكمل ” ولد عبد العزيز ” حديثه عن قطع العلاقات مع قطر قائلاً: ” لو كنت تابعا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران.. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك وهذا قرار كنت مستعدا للقيام به منذ البداية ” .

يُذكر أن عدة دول كانت قد قطعت علاقاتها مع قطر عام 2017، وذلك بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران في المنطقة.