والد الشاب المتوفي دهسا في صبيا يروى تفاصيل مروعة عن الواقعة 

نايف السالم(صدى):

كشف والد الشاب المتوفى دهساً في قرية جخيرة بمحافظة صبيا تفاصيل مروعة عن الحادثة، قائلا:” تعرَّض ابني للدهس في شهر رمضان المبارك، في ظروفٍ غامضة، ورصد شهود عيان الحادث المروّع “.

ولفت: ” كان الداهس يقود المركبة وابني عالق أسفلها، وهرب الجاني من الموقع، وبعدها جاءنا وحضر للمرور وسلّم نفسه وتمّ تسجيل كفيل له لدى ” المرور “.

وأوضح: طالبنا بإحالة ملف التحقيقات إلى الجهات الأمنية والمعنية في المنطقة؛ نظراً لأننا نرغب في استعراض مزيدٍ من المُلابسات وما إذا كانت الواقعة عمداً أو شبه عمد أو غير ذلك، مبينا أن ابنه كان يستقل دراجة نارية في أحد طرقات الحي قبل أن يتعرّض للدهس.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجهات المرورية تواصل التحقيق في الحادثة لاتخاذ الإجراءات النظامية.