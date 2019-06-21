بالفيديو.. رجل ينقذ عجل من براثن أسد مفترس

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو شجاعة رجل في إنقاذ عجل صغير من براثن أسد مفترس.

وتفصيلا، وقع الحادث في ولاية كجرات الهندية، عندما انتبه أحد القرويين لقطيع من الأبقار المذعورة، تركض بعد رؤيتها للحيوان المفترس.

وسارع الهندي باتجاه المكان، الذي خرجت منه الأبقار، لاكتشاف سبب الضجة الغريبة، حيث التقط الرجل عصا من الأرض، لدى رؤيته الأسد منقضا على عجل صغير، وألقاها على الوحش الذي هرب فورا تاركا العجل بأمان.