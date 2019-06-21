بالصور.. اندلاع حريق بمحل تجاري بحي البلد في جدة

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بالادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة حادث حريق بمحل تجاري بحي البلد .

وعن ذلك، قال نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة ١١:٥٢ وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء والمعدات المساندة للموقع.

واتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمحل تجاري بعمارة مكونة من خمسة ادور وتم السيطرة على الحادث والقيام بعمليات الاطفاء والتبريد والتهوية للموقع، كما تم اخلاء بعض سكان الشقق القريبة من الحريق احترازياً وجميعهم بصحة جيدة ولم تسجل حالات اصابة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع سكان المنطقة اتباع ارشادات السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية والتي قد تتسبب في حوادث حريق لأقدر الله متمنين السلامة للجميع .