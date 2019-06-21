إيران تفضح نفسها بعد نشر صور لحطام الطائرة الأمريكية

طهران(صدى):

عرض التلفزيون الإيراني، صورا تظهر حطاما أوضح أنه للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، الخميس، فوق مضيق هرمز.

ومن جهته، أشار قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، إلى أن الحطام ” دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري “.

يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.