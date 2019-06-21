أطعمة تُنمي القدرات العقلية وتحارب الخرف
كشف خبراء التغذية عن أهمية التغيير الصحي للنظام الغذائي لتحسين القدرات العقلية والوقاية من الأمراض التي تهدد وظائف العقل مثل الخرف بأنواعه المختلفة وعلى رأسها الزهايمر.
ورصدت صحيفة ” إكسبريس ” البريطانية أهم 4 اصناف لتنشيط وظائف المخ ومقاومة الزهايمر ، على النحو التالي:
1-الحبوب الكاملة: كالشوفان والأرز البني وغيرهما ، إذ تعمل على زيادة تدفق الدم للمخ فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية .
2-التوت: ويشمل جميع الأنواع ومنها العنب البري إذ يحتوي على مركبات تنشط وظائف العقل .
3-الخضراوات الغنية بفيتامين K: مثل القرنبيط والبروكلي إذ تحتوي على مضادات اكسدة تكافح تدمير الخلايا .
4-الأحماض الدهنية الغنية بـ أوميجا 3: كالموجودة في المكسرات والرنجة والسلمون والماكريل والمحار ، حيث تسمى صراحة ً بـ ” غذاء المخ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75960 ] نشر منذ 18 دقيقة
كلام ممتاز ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 7 دقائق
تمام …