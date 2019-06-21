أطعمة تُنمي القدرات العقلية وتحارب الخرف

لندن (صدى):

كشف خبراء التغذية عن أهمية التغيير الصحي للنظام الغذائي لتحسين القدرات العقلية والوقاية من الأمراض التي تهدد وظائف العقل مثل الخرف بأنواعه المختلفة وعلى رأسها الزهايمر.

ورصدت صحيفة ” إكسبريس ” البريطانية أهم 4 اصناف لتنشيط وظائف المخ ومقاومة الزهايمر ، على النحو التالي:

1-الحبوب الكاملة: كالشوفان والأرز البني وغيرهما ، إذ تعمل على زيادة تدفق الدم للمخ فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية .

2-التوت: ويشمل جميع الأنواع ومنها العنب البري إذ يحتوي على مركبات تنشط وظائف العقل .

3-الخضراوات الغنية بفيتامين K: مثل القرنبيط والبروكلي إذ تحتوي على مضادات اكسدة تكافح تدمير الخلايا .

4-الأحماض الدهنية الغنية بـ أوميجا 3: كالموجودة في المكسرات والرنجة والسلمون والماكريل والمحار ، حيث تسمى صراحة ً بـ ” غذاء المخ ” .