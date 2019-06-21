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  • نشر : منذ 8 ساعات
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  • حوادث

مصرع عامل دهسا بـ ” رصاصة أسفلت ” بالخرمة

مصرع عامل دهسا بـ ” رصاصة أسفلت ” بالخرمة
نايف السالم(صدى):

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة واقعة مصرع عامل دهساً بمعدة ثقيلة ” رصاصة سفلت ” وذلك بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.

وتفصيلاً، فقد كان العامل ينام خلال فترة الراحة تحت المعدة ، بينما كان زميله ” السائق ” يصلي العصر ثم عاد ليقود المعدة وهو لا يعلم ان زميله نائم تحتها ليتوفى الرجل في الحال .

وقام الجهات الأمنية بالتحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات النظامية بالقضية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5961 ] نشر منذ 7 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ 7 ساعات

سبحان الله ,,

,, لا حول ولا قوة إلا باالله ,,

[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يرحمه

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