مصرع عامل دهسا بـ ” رصاصة أسفلت ” بالخرمة
تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة واقعة مصرع عامل دهساً بمعدة ثقيلة ” رصاصة سفلت ” وذلك بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.
وتفصيلاً، فقد كان العامل ينام خلال فترة الراحة تحت المعدة ، بينما كان زميله ” السائق ” يصلي العصر ثم عاد ليقود المعدة وهو لا يعلم ان زميله نائم تحتها ليتوفى الرجل في الحال .
وقام الجهات الأمنية بالتحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات النظامية بالقضية .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5961 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ 7 ساعات
سبحان الله ,,
,, لا حول ولا قوة إلا باالله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه