مصرع عامل دهسا بـ ” رصاصة أسفلت ” بالخرمة

نايف السالم(صدى):

تباشر الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة واقعة مصرع عامل دهساً بمعدة ثقيلة ” رصاصة سفلت ” وذلك بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.

وتفصيلاً، فقد كان العامل ينام خلال فترة الراحة تحت المعدة ، بينما كان زميله ” السائق ” يصلي العصر ثم عاد ليقود المعدة وهو لا يعلم ان زميله نائم تحتها ليتوفى الرجل في الحال .

وقام الجهات الأمنية بالتحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات النظامية بالقضية .