مصدر أمني كويتي: المتسبب والمتضرر بحادثة باص المنفذ سعوديان
أكد مصدر أمني في الشرطة الكويتية ، أن المسئول عن حادِثة اصطدام باص أول أمس (الأربعاء) بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بالمنفذ ، أُحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .
وقال المراقب الجمركي بالمنفذ بلال الخميس ، في تصريحات صحفية ، أن المتسبب في الحادِث مواطن سعودي كان قد ترجل من الباص الذي يقوده دون أن يضع ناقل الحركة ” الجير ” في الوضع السليم أثناء الوقوف، وهو ما تسبب في تحرك الباص واصطدامه بمركبة مواطن سعودي آخر وسقوط مظلة ولوحة إرشادية، وإتلاف حاجز إسمنتي .
وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة تحرك الباص واصطدامه بالمركبة وإحدى المظلات بالمنفذ، وقد حاول عدد من رجال الأمن وأشخاص آخرين السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26370 ] نشر منذ 9 ساعات
يمكن الباص رايح للعراق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ 9 ساعات
هل انت متأكد من هاالكلام يابلال ياابن خميس .. ترى حنا اليوم الجمعه ، يمكن مادريت ..