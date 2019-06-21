مصدر أمني كويتي: المتسبب والمتضرر بحادثة باص المنفذ سعوديان

خالد الظفيري(صدى):

أكد مصدر أمني في الشرطة الكويتية ، أن المسئول عن حادِثة اصطدام باص أول أمس (الأربعاء) بعدد من السيارات كانت متوقفة في أحد المسارات بالمنفذ ، أُحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وقال المراقب الجمركي بالمنفذ بلال الخميس ، في تصريحات صحفية ، أن المتسبب في الحادِث مواطن سعودي كان قد ترجل من الباص الذي يقوده دون أن يضع ناقل الحركة ” الجير ” في الوضع السليم أثناء الوقوف، وهو ما تسبب في تحرك الباص واصطدامه بمركبة مواطن سعودي آخر وسقوط مظلة ولوحة إرشادية، وإتلاف حاجز إسمنتي .

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة تحرك الباص واصطدامه بالمركبة وإحدى المظلات بالمنفذ، وقد حاول عدد من رجال الأمن وأشخاص آخرين السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت موصدة.