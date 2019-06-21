” فيفا ” يبحث عن بدائل لقطر لاستضافة كأس العالم 2022

طلال الغامدي(صدى):

أشار مصدر إلى إجراء مباحثات جدية في منظمة الفيفا بشأن نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة في دولة قطر بسبب فضيحة الفساد التي تم الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحري في المنظمة.

ولفت إلي وجود اجتماعات سرية كثيفة بدأت تعقدها الفيفا للتوصل إلى قرار بعد الفضيحة المدوية التي تم الإعلان عنها والمتعلقة باختيار البلد المستضيف للحدث عام 2022.

وأوضح أن الفيفا ربما تبحث عن بدائل لقطر التي تم نيلها شرف استضافة كأس العالم 2022.

وأبان أن هناك دولا عديدة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، ولديها كل الإمكانيات المطلوبة لذلك، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى أستراليا.