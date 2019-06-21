شرطة جازان تلقي القبض على المتهم في حادثة الدهس المتعمّد

تركي السالم(صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ، عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية لحادث اصطدام متعمّد بمركبة في أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال -بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره، ومطلوب في قضايا عدة، من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تمّ القبض عليه وتوقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت الواقعة وثّقتها كاميرات مراقبة سوبر ماركت، حيث أظهرت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها، حيث تطور الجدال الى اعتداءٍ ودهسٍ بالمركبة.