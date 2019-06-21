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  3. بعد شكوك بثبوت إدانته.. ميتسوبيشي موتورز تعلن إقالة ” كارلوس غصن “

بعد شكوك بثبوت إدانته.. ميتسوبيشي موتورز تعلن إقالة ” كارلوس غصن “

بعد شكوك بثبوت إدانته.. ميتسوبيشي موتورز تعلن إقالة ” كارلوس غصن “
طوكيو(صدى):

أقالت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة ” ميتسوبيشي موتورز ” اليوم الجمعة رجل الأعمال كارلوس غصن كمدير لها بعد التصويت على ذلك .

جاء ذلك على خلفية الإتهامات التي تلاحق ” غصن ” في قضايا اختلاس عرضته للحجز الإحتياطي وسط شكوك بثبوت التهمة مع ضعف أدلة براءته وفقاً لنيابة طوكيو .

كما تم تعيين تاكاو كاتو الذي كان سابقاً مدير لفرع المجموعة في إندونيسيا كمدير بدلاً عن أوسامو ماسوكو ، ليبتعد “غصن ” تماماً عن أي منصب إداري لرينو ونيسان .


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