محمد صلاح يكشف عن طريقته الخاصة في التغلب على الضغوط

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب المصري محمد صلاح عن طريقته للتغلب على الضغوط قبل خوض المباريات، وتحديدا قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المزمعة اليوم بمواجهة ” الفراعنة ” ومنتخب زيمبابوي.

أوضح في تصريحات صحفية أنه يلجأ للتأمل أو الجلوس وحيدا… إذا شعر بأنه مضغوط ويحاول تصفية ذهنه من أي ضغوط حوله.

وقال: ” لا أحب أن يؤثر ذلك علي… أحب النزول لأرض الملعب وأنا هادئ وذهني صاف “.

وتابع: ” في النهاية إذا لم تلعب بمصر ستكون بحاجة للفوز بالبطولة، ذلك اللقب لم أحققه مع المنتخب، أسعى للتويج ببطولة إفريقيا مع المنتخب الوطني، وصلت للنهائي الماضي وخسرت لكن هذا الموسم أنا متحمس “.