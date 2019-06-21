نصائح تساعدك في التخلص من ” القلق والتوتر “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تٌصاب بعض النساء بـ ” القلق والتوتر ” الذي يؤثر على صحتهم بشكل سلبي بسبب بعض الأعباء الملقاة على عاتقهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي تساعد المرأة على التخلص من القلق والتوتر.

– التنفس بعمق يساعد في خفض مستوى التوتر بصورة كبيرة، كما يساعد في الاسترخاء والتركيز.

– حاول الابتعاد عن التعرض المستمر للشاشات سواء ” شاشة الحاسب أو الهواتف الذكية ” .

– الاستماع للموسيقى والأغاني المفضلة لديك يجعلك أكثر كفاءة في العمل حسب دراسات عديدة.

– حاول الاسترخاء وإراحة عضلاتك حتى تشعر بسكينة وهدوء.

– تساعد تمارين التمدد في تنشيط الجسد، خاصة أن الإجهاد يؤثر بالسلب على أداء الجسم.