نصائح تساعدك في التخلص من ” القلق والتوتر “
تٌصاب بعض النساء بـ ” القلق والتوتر ” الذي يؤثر على صحتهم بشكل سلبي بسبب بعض الأعباء الملقاة على عاتقهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي تساعد المرأة على التخلص من القلق والتوتر.
– التنفس بعمق يساعد في خفض مستوى التوتر بصورة كبيرة، كما يساعد في الاسترخاء والتركيز.
– حاول الابتعاد عن التعرض المستمر للشاشات سواء ” شاشة الحاسب أو الهواتف الذكية ” .
– الاستماع للموسيقى والأغاني المفضلة لديك يجعلك أكثر كفاءة في العمل حسب دراسات عديدة.
– حاول الاسترخاء وإراحة عضلاتك حتى تشعر بسكينة وهدوء.
– تساعد تمارين التمدد في تنشيط الجسد، خاصة أن الإجهاد يؤثر بالسلب على أداء الجسم.
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