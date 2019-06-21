المواعيد الجديدة لمحطة فحص المركبات بجدة بعد تمديدها

نايف السالم(صدى):

قررت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للمركبات تمديد أوقات العمل في محطة الفحص بحي النزهة شمال جدة ، وذلك تسهيلاً على أصحاب المركبات .

ومن المقرر استقبال المركبات من يوم الأحد وحتى الخميس حتى الساعة الـ 11 مساءً ، بالإضافة للعمل يوم السبت حتى الساعة الـ 10 ليلاً .

وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت سابقاً بتمديد اوقات العمل في عشر محطات بالرياض والمدينة ومكة والقصيم ومناطق أخرى .

وتؤكد الإدارة على أهمية الفحص لرفع مستوى كفاءة وسلامة السيارة والتقليل من خطر الحوادث وكشف الاعطال وإطالة عمر المركبة إذ يتم فحص اكثر من 73 جزء بدقة وشمولية .