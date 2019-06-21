خطأ فادح في الأغنية الرسمية لأمم أفريقيا.. وحكيم يقدم اعتذارا للمغرب 

القاهرة(صدى):

عبر الفنان والمطرب الشعبي المصري، حكيم، عن حبه للشعب المغربي، حيث نفى علاقته بالأزمة التي حدثت بظهور علم المغرب غير المعترف به على موقع ” تذكرتي ” ، وفي الأغنية الخاصة بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا ” متجمعين ” بعد بثها قبل ساعات من الافتتاح.

وعقب المطرب حكيم عبر صفحته الرسمية بموقع “ إنستجرام “ ، قائلا: ” أكيد أنا سعيد جدًا باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية في بلدي الغالية مصر الحبيبة، إلا أنني انزعجت جدًا بعد علمي باعتراض بعض الإخوة في دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية “.

وأوضح حكيم: ” صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج وتصوير الكليب، لكن أنا عايز أوضح أن دوري هو الغناء فقط ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب !! والأهم من كده أني أنا و99% من الشعب المصري لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء “.

وتابع: ” وعمرنا ما سمعنا عن تلك الجهة المعادية ولا يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير المعروف وبغير قصد يحرك شعرة واحدة في رأس أي مغربي أو مصري ( يحيا المغرب وتحيا مصر )، الصحراء المغربية ستظل مغربية، صحراء مغربية “.

وعرض حكيم صورته مع الفنان النيجيري ” فيمي كوتيه “ الذي يشاركه الأغنية باللغة الإنجليزية، والمطربة الإيفوارية ” دوبيه جانوري “ باللغة الفرنسية.