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رسميا.. فرناندو توريس يعلن اعتزاله لكرة القدم

رسميا.. فرناندو توريس يعلن اعتزاله لكرة القدم
نواف السالم(صدى):

أعلن النجم الأسباني فرناندو توريس رسمياً اليوم الجمعة اعتزاله لكرة القدم لينهي مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت 18 عام .

ولم يكشف اللاعب الشهير عن اسبابه إلا أنه أعلن عن مؤتمر صحفي بهذا الشأن في اليابان الأحد المقبل .

وقال فرناندو عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : بعد 18 عامًا مثيرة جاء الوقت لاعتزال كرة القدم .

وكان توريس ” 35 ” عام قد أحرز أكثر من 100 هدف على مدار فترتين مع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى مسيرته الحافلة في ليفربول وتشيلسي وميلان الإيطالي .

كما حقق انجازات كبيرة في بطولات اوروبا وساهم في فوزاسبانيا بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها .


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