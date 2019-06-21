بالفيديو.. ” بيجو ” تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر بمواصفات مميزة

باريس(صدى):

أزاحت شركة ” بيجو ” الفرنسية الستار عن سيارة ” كروس أوفر ” ، حيث تستعد الشركة لإطلاقها لتصبح أكثر السيارات تميزًا وتطورًا في الأسواق.

وعن مواصفات السيارة، فما يميزها هو هيكلها والذي جاء بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، المزود بمصابيح LED غريبة المظهر.

كما جاءت بمصابيج ضد الضباب موضوعة بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، وماصات صدمات تتداخل مع الهيكل بصورة متناغمة ومميزة.

وتتميز هذه السيارة إيضًا بـ ” قمرة واسعة ” تتسع لخمسة ركاب، فيها واجهة قيادة غاية في التطور مثبت عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق تتغير صورها وفقا لوضعية القيادة، ويمكن التحكم بأشكال العدادات والمعلومات التي تظهر عليها، وشاشة أخرى كبيرة في المنتصف.

وفيما يتعلق بأنظمتها، فقد زودت بأحدث أنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالقيادة، ونظام Stop & Go، بالإضافة لأنظمة تنقية للهواء الموجود في قمرة القيادة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيطرح منها عدة نماذج مزودة بمحركات بنزين بسعة 1.2 و1.5 لتر وعزم 100 و135 و 155 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 1.5 لتر وعزم 100 و130 حصانًا.