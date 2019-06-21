بالفيديو.. ردة فعل أحمد السقا على صحفي استفزه 

القاهرة(صدى):

قام أحد الصحفيين المشاركين في مؤتمر صحفي باستفزاز الفنان المصري أحمد السقا، من خلال طرح سؤال يتعلق بالمنتج تامر مرسي.

وجاء في سؤال الصحفي على هامش حفل تكريم عدد من نجوم الدراما في مقر حزب الوفد: ” سمعنا أنك تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني في الموسم المقبل “.

وانفعل السقا الذي خاطب ذات الصحفي، قائلًا: ”على أي أساس بتسأل السؤال ده، دي مش من أصول المهنة إنك تنقل أخبارك من مواقع التواصل دون تأكد “.

وعلق السقا، قائلا: ” أنا طبعًا يزيدني شرف إني أوقع مع تامر مرسي، بس أنا في الحقيقة موقع مع المنتج صادق الصباح لموسمين “.