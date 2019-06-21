ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للمملكة 8 أضعاف المعدل العالمي

علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير اقتصادية ارتفاع ارتفاع الإحتياطي الأجنبي لدى المملكة ليغطي واردات 4 سنوات اي 8 اضعاف المعدل العالمي ، بنسبة تفوق المتوسط العالمي بـ 703 % .

واوضحت التقارير المستندة إلى بيانات رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ان الإحتياطات الخارجية بلغت 1.89 تريليون ريال بنهاية ابريل الماضي .

وتشمل الأصول الإحتياطية لـ “ساما ” الذهب وحقوق السحب الخاصة والودائع والأوراق المالية وغيرها .

ويعتبر هذا الإحتياطي صمام أمان للإقتصاد السعودي ضد عجز الموازنة او تراجع اسعار النفط ، كما يدعم سياسة الصرف والأنشطة الإقتصادية وغيرها .