خطوات بسيطة للتعامل مع سخونة السيارة المفاجئة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبير سيارات، أنه يجب ركن السيارة على جانب الطريق لفترة قليلة، عند الشعور بارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ليهدأ الردياتير.

ولفت خبير سيارات إلى أنه يجب القيام بفتح الردياتير في السيارات القديمة، وإربة المياه بالنسبة للسيارات الحديثة.

وقال خبير سيارات، إنه من الأفضل تدوير السيارة ووضع المياه ببطء ثم إغلاق الغطاء والانتظار 10 دقائق أخرى.

وأردف خبير السيارات أن سخونة السيارة تحذير هام من قرب فساد الموتور، مضيفا:” إذا زادت درجة حرارة السيارة عن 100 يمكن رش المياه على الرادياتير من أجل زيادة برودة السيارة قبل فتح غطاء الإربة “.