تأهل البختة وصديقة والعسيلة وبحرة لدور 4 في بطولة الخرم الصيفية

احمد مسملي(صدى):

تاهل فريق صديقه الى دور الاربعه في بطولة الخرم الصيفيه لكرة القدم والمقامه على ملعب الوسام بعد فوزه على المغبشيه 3/صفر في المباره الثانيه تاهل فريق العسيله بهدف مقابل لاشي بعد فوزه على فريق خبت سعيد

باشراف ومتابعة رئيس المجلس البلدي باابو عريش ومدير التعليم الاهلي بتعليم جازان الدكتور فهد عيسى خرمي الذي دعم وتكفل بمصاريف البطوله التى شهدت مشاركة ثمانية فرق في البطولة الصيفيه

ويلتقي اليوم السبت في دور الاربعه في المبارة الاولى فريق صديق وفريق البخته وفي المباره الثانيه فريق العسيله امام فريق بحره

تقدم رئيس اللجنه المنظمه للبطوله الاستاذ،فهد خرمي بخالص الشكر والعرفان لراعي البطوله والداعم المستمر لهذه البطوله والانشطه الرياضيه في قبائل الخرم الدكتور فهد عيسى خرمي.