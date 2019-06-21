للمرة الأولى.. تدريب مهندسات في محطات توليد الكهرباء بالمملكة
أشار مدير إدارة توليد الكهرباء في جنوب جدة المهندس ياسر مقبول إلى أنه سيتم تدريب مهندسات سعوديات في محطات توليد الكهرباء، وفق اتفاقية تدريب وقّعت بين شركة الكهرباء وجامعة « عفت ».
قال المهندس مقبول خلال مؤتمر صحفي في محطة توليد جنوب جدة مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إن العدد، الذي يتم تدريبه بلغ 4 متدربات حتى الآن.
وأوضح المهندس مقبول أن محطة توليد جنوب جدة البخارية واحدة من أحدث محطات التوليد في المنطقة، حيث توفر 2 مليون برميل نفط سنويا تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتنتج 2892 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بتكلفة 11.9 مليار ريال.
qlq[ عدد التعليقات: 5154 ] نشر منذ 32 دقيقة
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موفقين يارب