للمرة الأولى.. تدريب مهندسات في محطات توليد الكهرباء بالمملكة 

عادل الحربي(صدى):

أشار مدير إدارة توليد الكهرباء في جنوب جدة المهندس ياسر مقبول إلى أنه سيتم تدريب مهندسات سعوديات في محطات توليد الكهرباء، وفق اتفاقية تدريب وقّعت بين شركة الكهرباء وجامعة « عفت ».

قال المهندس مقبول خلال مؤتمر صحفي في محطة توليد جنوب جدة مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إن العدد، الذي يتم تدريبه بلغ 4 متدربات حتى الآن.

وأوضح المهندس مقبول أن محطة توليد جنوب جدة البخارية واحدة من أحدث محطات التوليد في المنطقة، حيث توفر 2 مليون برميل نفط سنويا تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتنتج 2892 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بتكلفة 11.9 مليار ريال.