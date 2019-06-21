تناول الزبادي أسبوعيا يحمي الرجال من سرطان الأمعاء

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة جديدة بجامعة واشنطن بسانت لويس أن تناول الرجال لـ ” كوبين ” من الزبادي في الأسبوع، يمكن أن يساعد في حماية الرجال من الإصابة من سرطان الأمعاء.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أوما يعرف باسم الأورام الغدية الحميدة، وذلك بنسبة 20% مقارنة بغيرهم.

وعن هذه الدراسة، أجرى فريق البحث دراسة بالنظم الغذائية وتطور الأورام الغدية الحميدة لدى أكثر من 32 ألفا و600 رجل من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، وأكثر من 55 ألفا و700 امرأة من دراسة صحة الممرضات.

حيث أظهرت النتيجة أن الرجال الذين يتناولون حصتين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام غدية حميدة تقليدية، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا اللبن.