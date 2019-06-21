أسعار الذهب تتجاوز مستوى 1400 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ عام 2013

وكالات(صدى):

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تداولات الجمعة لتسجل أعلى مستوياتها في ست سنوات، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل ضعف الدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 1404.3 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت في وقت سابق 1415.4 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2013.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس 0.46% عند 1394.8 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها إلى 1411.6 دولار وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2013، لتبلغ مكاسب الذهب خلال الأسبوع الحالي حتى الآن إلى 4.8%.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – عند 96.6 نقطة، لكنه لا يزال متراجعًا خلال الأسبوع بنسبة 1%.

وقفزت أسعار الذهب – الذي يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين – وتراجع الدولار بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع إلى استعداده لخفض معدلات الفائدة.