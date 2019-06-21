كريم بنزيمة يكشف عن اقتراب نيمار من ريال مدريد بصورة
كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن صورة تُشير لاقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي للريال.
ونشر ” بنزيمة ” صورة تجمعه بـ ” نيمار ” عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق على الصورة قائلاً: ” الرقم 9 مع نيمار ” ، وهو الأمر الذي أثار الجدل لما تسبب به النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية.
وجعلت هذه ” الصورة ” جماهير ريال مدريد يشيرون بأن اللاعب سينضم لقلعة ” سانتياجو بيرنابيو ” ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن عرض ضخم تقدم به نادي ريال مدريد إلى مسؤولي باريس سان جرمان؛ من أجل الحصول على خدمات ” نيمار ” خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
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