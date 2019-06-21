كريم بنزيمة يكشف عن اقتراب نيمار من ريال مدريد بصورة

نواف السالم(صدى):

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن صورة تُشير لاقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي للريال.

ونشر ” بنزيمة ” صورة تجمعه بـ ” نيمار ” عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق على الصورة قائلاً: ” الرقم 9 مع نيمار ” ، وهو الأمر الذي أثار الجدل لما تسبب به النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية.

وجعلت هذه ” الصورة ” جماهير ريال مدريد يشيرون بأن اللاعب سينضم لقلعة ” سانتياجو بيرنابيو ” ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن عرض ضخم تقدم به نادي ريال مدريد إلى مسؤولي باريس سان جرمان؛ من أجل الحصول على خدمات ” نيمار ” خلال الانتقالات الصيفية الجارية.