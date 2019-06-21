تحذير: أضرار خطيرة على البشرة بسبب إهمال تنظيف فراشي المكياج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء التجميل من إهمال المرأة تنظيف فراشي المكياج ممايسبب مشاكل صحية للبشرة .

ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، فهناك أضرار خطيرة ناجمة عن إهمال تنظيفها كالتالي :

1-انتقال البكتيريا إلى المكياج : نتيجة لإتساخ الفرشاه مما يسبب نقل البكتيريا إلى بشرتك .

2-عدم الحصول على الإطلالة المرجوة : فمن الصعب أن تعمل الفرشاه المتسخة على تطبيق المكياج على البشرة بشكل صحيح خاصة ً إذا كانت الألوان تتأثر .

3-ظهور أمراض البشرة : مثل الإلتهابات والحساسية وحب الشباب بسبب تراكم البكتيريا والجراثيم .

وأخيراً فإن تنظيف الفرشاه بإستمرار يحميها من التلف ويغنيكي عن شراء غيرها لتوفير المال .