باحث سعودي يرفع كفاءة بطاريات الجوالات والإلكترونيات بنسبة 60 %

علي القحطاني(صدى):

نجح مواطن شاب في اكتشاف تطوير هام لصناعة الإلكترونيات يعمل على زيادة قدرة بطاريات الجوالات والأجهزة الإلكتررونية بنسبة 60 % بالإضافة إلى قوتها الإضافية وشحنها السريع فضلاً عن زيادة عمرها الإفتراضي .

وحاز اكتشاف المواطن ” يحي القحطاني ” الباحث في مرحلة الدكتوراه في الفيزياء والطاقة المتجددة بجامعة هاورد الأمريكية على تقدير علماء الفيزياء بواشنطن بعد النجاح الكبير الذي حققه .

وأشار ” القحطاني ” إلى أنه يستعد للحصول على براءة اختراع ، لافتاً إلى أن البحث ركز على تطوير بطاريات الليثيوم من خلال جزيئات ” كربون نانو فايبر ” للقطب السالب للبطارية .

كما أكد على اهتمام المسؤولين بالمملكة بنتائج بحثه كونه يتلائم مع رؤية المملكة 2030 لتطوير صناعة الإلكترونيات .