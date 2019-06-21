تهديد شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لتركيا

بروكسل(صدى):

جدد الاتحاد الأوروبي تهديده لتركيا، بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها ” غير الشرعية ” للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك بعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة تنقيب ثانية إلى هناك.

وقال القادة الأوروبيون في البيان الختامي خلال قمة في بروكسل إنهم ” أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة “.

وكانت أنشطة تركيا في شرق المتوسط قد أثارت ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة.