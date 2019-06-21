أوهموها بمساعدتها لإيجاد وظيفة..ضبط عصابة استغلت مراهقة في أعمال الدعارة

أبوظبي(صدى):

استغلت عصابة في دبي، مكونة من 3 أشخاص، حاجة فتاة يقل عمرها عن 17عاما للعمل، لإرغامها على العمل في أعمال الدعارة.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة العصابة والتي اعترف متهمان فيها بتورطهما مع المتهم الثالث -هارب- في جلب الفتاة والتلاعب في بياناتها، واستغلالها في أعمال الدعارة، رغم رفضها في البداية وبكائها ومرضها.

وكانت الفتاة قد استطاعت الاتصال بالخط الساخن في شرطة دبي، التي تدخلت فوراً لإنقاذها، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جناية تشغيل واستغلال نساء في مجال الدعارة، وإدارة وكر لممارسة هذه الأعمال.

وأوضحت المجني عليها، إنها حضرت إلى الدولة للعمل في مركز تدليك، حسبما أخبرها وسيط لعب دور التفاوض معها، ثم ساعدها في استخراج جواز سفر ببيانات مغلوطة، وأخبرها بأن كفيلها في دبي سيتكفل بكل المصروفات، ونقلوها إلى شقة فيها ثلاث فتيات، أخبرنها بأنها ستمارس الدعارة.