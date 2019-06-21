بالفيديو..تأثر رابح صقر أثناء أغنية ” صدقيني ” بحفل عرعر
وثق مقطع فيديو لحظة تأثر الفنان رابح صقر أثناء أداءه لأغنيته ” صدقيني ” ،أمام جمهوره خلال حفله في عرعر بساحة الرفاع.
وكانت عرعر قد شهدت الحفلة الغنائية الأولى فيها بمشاركة الفنان رابح صقر، والفنان الشاب عايض
وأحيا رابح منذ بداية العام الجاري عدداً من الحفلات الغنائية في السعودية، آخرها حفلته في الرياض بمناسبة عيد الفطر.
اقرأ أيضًا:
موسم جدة يعلن عن أكبر حفل غنائي يضم رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وآخرين
https://twitter.com/mbc1/status/1141866504234909698
لللل[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسبنا الله وكفى
ما لنا غير الله مرتجى
اليه رفعنا شكوانا