بالفيديو..تأثر رابح صقر أثناء أغنية ” صدقيني ” بحفل عرعر

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تأثر الفنان رابح صقر أثناء أداءه لأغنيته ” صدقيني ” ،أمام جمهوره خلال حفله في عرعر بساحة الرفاع.

وكانت عرعر قد شهدت الحفلة الغنائية الأولى فيها بمشاركة الفنان رابح صقر، والفنان الشاب عايض

وأحيا رابح منذ بداية العام الجاري عدداً من الحفلات الغنائية في السعودية، آخرها حفلته في الرياض بمناسبة عيد الفطر.

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