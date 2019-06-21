ذبح سائق غدرا من أجل 50 جنيها!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها سائق عشريني، على يد 3 أشخاص.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في نهر النيل، وبالوصول لمقر الواقعة تم العثور على جثة المجني عليه ملقاه بالنهر.

وبتكوين فريقًا للبحث في الواقعة، نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقتل السائق بسبب مرورهم بضائقة مالية.

وأوضح المتهمون أنهم عقدوا النية على قتل سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته، وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهم بشل حركة المجني عليه، والثاني قام بخنقه والثالث طعنه بكتر في الرقبه وألقوه بنهر النيل.

واستولوا على هاتفه المحمول وقاموا ببيعه بمبلغ ٥٠ جنيها وفشلوا في تصريف السيارة بسبب تلطخها بالدماء.