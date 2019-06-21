تفاعل ” موسم جدة ” مع تغريدة مواطن يحول زواجة إلى زواج الموسم

نايف السالم(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” موسم جدة ” مع تغريدة مواطن، أوضح خلالها تعثر زواجه بعدما أبلغته القاعة بإلغاء الحجز قبل 10 أيام من الموعد بسبب التزامتها مع مهرجان الموسم.

وعرضت إدراة مهرجان ” موسم جدة ” على المواطن تعويضًا، قائلة له: ” فرحك فرحنا، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة ويصير زواجك زواج الموسم ” .

ولاقت تغريدة المواطن تفاعلا كبيرًا، حيث انهالت عليه العروض من شركات طيران، وفنادق، ومنتجعات، كما تقدمت له إحدى خبيرات التجميل بعرض بتجهيز عروسته.