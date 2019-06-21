إحالة أوراق المتهم في ” مقتل حاملة القرآن ” للمفتي

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق المتهم في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ ” مقتل حاملة القرآن ” إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه شنقًا بعد ثبوت ارتكابه للجريمة.

وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث قتل المتهم سيدة أثناء قراءتها القرآن داخل شقتها، بهدف سرقة المجوهرات والأموال.

وكانت المجني عليها قد عرفت بأخلاقها العالية وحفظها للقرآن الكريم، وتم تكريمها في إحدى مسابقات القرآن الكريم.

وتسلل الجاني إلى شقة المجني عليها في السابع والعشرين من شهر رمضان 2018 ،قبيل صلاة الفجر، حيث كانت تقيم بمفردها في المسكن، وتحتفظ بالمصوغات الذهبية، ليعقد العزم على التخلص منها بالقتل وسرقة ما لديها.