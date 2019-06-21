بالفيديو..واعظ إسلامي يعانق جنود الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لهم بالنصر!

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة التقاء واعظ إسلامي فرنسي من أصل تونسي، يدعى ” حسن الشلغومي ” ،بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب.

وظهر الواعظ خلال المقطع المثير للجدل وغضب متداوليه، وهو يعانق الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وضابط إسرائيلي آخر.

ودعا الشلغومي بالتوفيق والنصر لجيش الاحتلال ليجيبه أدرعي ” أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية ” .