  • الخميس 20

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. أخطبوط ضخم يهاجم غواصاً ويحاول لف أذرعه على جسده

أخطبوط ضخم يهاجم غواصاً ويحاول لف أذرعه على جسده




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *