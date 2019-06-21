بالصور.. ” السعودية بالدباب ” لاكتشاف جمال المملكة ودعم أبطال الحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

انطلق 3 مواطنين في تجربة جديدة من نوعها، من الرياض، بدراجاتهم النارية، بهدف اكتشاف مناطق المملكة ومواطن جمالها، حاملين رسالة لأبطال الحد الجنوبي

وتهدف تلك المبادرة واسمها ” السعودية بالدباب ” ، لجذب السياح، كما تحمل رسائل للشباب تحثهم على تأهيل أنفسهم لخدمة الوطن باصطفافهم خلف القيادة الرشيدة، وكذلك دعم المرابطين نظير تضحياتهم وشجاعتهم.

ويقود تلك المبادرة الإعلامي محمد الشريف متحديًا لإعاقته الجسدية، بعدما تعرض لحادث مروري تسبب له في إعاقة أقعدته عن الحركة، وبرفقته المغامر فاروق سعد الزومان، أول سعودي يصعد قمة إيفرست ويرفع راية التوحيد من أعلى منارة في العالم، والثالث وائل بن حريب، مؤسس ومدير معهد مهارات الدراجين في السعودية.