تفاصيل سرقة منزل الملحق الثقافي لدى تشاد على يد سائقه

القاهرة(صدى):

كشفت السلطات الأمنية المصرية ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وتبين أن الجاني هو السائق الخاص بالملحق الثقافي، بعد فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار، والتحقيق مع حارس العقار.

وبإعداد عدة مأموريات لضبط الجاني، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق 300 ألف جنيه مصري.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم.

كشفت السلطات الأمنية المصرية ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة الملحق الثقافي السعودي لدى دولة تشاد.

وتبين أن الجاني هو السائق الخاص بالملحق الثقافي، بعد فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار، والتحقيق مع حارس العقار.

وبإعداد عدة مأموريات لضبط الجاني، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبحوزته المبلغ المسروق 300 ألف جنيه مصري.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم.