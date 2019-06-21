إشعال النيران في عشرينية مشردة سرقت الطعام لتأكل
شهد سوق بشوارع المكسيك مشهدًا همجيًا لتعذيب فتاة عشرينية حاولت سرقة الخضروات واللحوم لتناولها.
وأقدم عدد من الباعة في السوق على توثيق الفتاة التي تبلغ 27 عامًا في عمود ، وقاموا بوضع الكرتون والأخشاب أسفل قدميها وأشعلوها لتحرق الفتاة.
وعلق الباعة حول رقبة الفتاة لافتة مكتوب عليها مشردة، إلا أنه وصل رجال الشرطة ، في الوقت المتاسب لإنقاذها، وقام المسعفين بعلاج الحروق في قدميها .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5956 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحمد لله الذي أعزَّنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيِّه – عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام – أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل السعادة في خشيته وتقواه، وجعل العزة والكرامة لمن خافه واتَّقاه،