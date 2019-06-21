إشعال النيران في عشرينية مشردة سرقت الطعام لتأكل

مكسيكو(صدى):

شهد سوق بشوارع المكسيك مشهدًا همجيًا لتعذيب فتاة عشرينية حاولت سرقة الخضروات واللحوم لتناولها.

وأقدم عدد من الباعة في السوق على توثيق الفتاة التي تبلغ 27 عامًا في عمود ، وقاموا بوضع الكرتون والأخشاب أسفل قدميها وأشعلوها لتحرق الفتاة.

وعلق الباعة حول رقبة الفتاة لافتة مكتوب عليها مشردة، إلا أنه وصل رجال الشرطة ، في الوقت المتاسب لإنقاذها، وقام المسعفين بعلاج الحروق في قدميها .