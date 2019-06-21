محمد إمام يبدأ تصوير فيلم لص بغداد

القاهرة(صدى):

بدأ الممثل محمد عادل إمام تصوير باقى مشاهده فى فيلمه الجديد ” لص بغداد ” ، والذى كان قد صور منه مجموعة من المشاهد قبل شهر رمضان الماضى.

ونشر إمام صورة عبر حسابه على موقع انستجرام بـ ” لوك ” الفيلم، وعلق : ” ونرجع تاني لفيلم لص بغداد إنتاج سينرجى فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وأضاف : مشروع ضخم.. فيلم كبير.. و نوع جديد على السينما عندنا.. إن شاء الله حتنبهروا من اللي احنا عاملينه.. هقولكم على ميعاد عرضه أول ماخلص تصويره بإذن الله .. ادعولنا “.