الميركاتو الصيفي 2019.. ليفربول يفكر في إنقاذ غريزمان من خيبة الأمل

نواف السالم(صدى):

واصل الميركاتو الصيفي 2019 اشتعاله بالصفقات المدوية التي تواصل الأندية الكبرى عقدها.

وفي هذا الصدد بدأ ليفربول في الدخول في أجواء الميركاتو الصيفي 2019 للتعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة ” ميرور ” أن ليفربول يفكر في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان عقب خيبة الأمل التي سببها له نادي برشلونة الذي لم يتوصل حتى الأن إلى الاتفاق لشراء اللاعب الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد على أمل الانتقال للبرسا.

وأشارة الصحيفة إلى أن الريدز يملك الأموال الكافية لضم لاعبين جدد إلى الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويرغب في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم المقبل، بعد غياب منذ العام 1990.