شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة
أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير ذكاء الأعمال، ومدير تخطيط الأداء).
1- مدير ذكاء الأعمال (Director Business Intelligence):
– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (هندسة علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
2- مدير تخطيط الأداء (Director Performance Planning).
– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (التسويق أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
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