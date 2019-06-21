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شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة

شركة موبايلي توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير ذكاء الأعمال، ومدير تخطيط الأداء).

1- مدير ذكاء الأعمال (Director Business Intelligence):
– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (هندسة علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

2- مدير تخطيط الأداء (Director Performance Planning).
– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (التسويق أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

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