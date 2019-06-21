نصائح لمواجهة الحرارة المرتفعة تزامنا مع بدء مربعاية القيظ

نايف السالم(صدى):

يشهد اليوم الجمعة بدء مربعانية القيظ والتي تعتبر بداية الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي.

وفي هذا الصدد وجه الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس محمد بن ردة الثقفي عدد من النصائح للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الغد.

وقال ” الثقفي ” إنه لا يجب التواجد أو التعرض للشمس لفترة طويلة لأشعة الشمس مباشرةً؛ ما يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكلٍ كبير، وخاصةً عمال المؤسسات والبناء.

وأكد على أنه لابد من الحرص على الابتعاد عن الأماكن المكشوفة لأشعة الشمس الحارة، والاستحمام بماءٍ بارد، والتعرض للهواء البارد الذي يساعد على تنشيط الجسم.

وتباع : ” يجب الإكثار من تناول فواكه الصيف، والتريث في الخروج مباشرةً من الأجواء المكيفة إلى الأجواء الحارة؛ وذلك لعدم الإصابة بالتهابات الحلق، والقصبات الهوائية، والزكام، وعدم شرب الماء شديد البرودة خلال فترات الصيف شديدة الحرارة.