مدير صحة الرياض يتفقد مستشفي الأرطاوية العام وعدد من المراكز الصحية

سعيد العجل(صدى):

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد عبدالعزيز التويجري مستشفى الأرطاوية العام وعددا من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الصحي بالأرطاوية في جولة تفقدية وكان في أستقبالة مدير مستشفي الأرطاوية العام بجاد الحمراني ونائبه للصحة العامة رائد المطيري وشملت الزيارة جميع أقسام المستسفي أطلع من خلالها عن كثب على سير العمل والخدمات المقدمة فى الاقسام التى زارها والوقوف على الجاهزية الدائمة والاطمئنان على صحة المرضى والخدمات المقدمة لهم .

وفي مستهل الزيارة التفقدية تمت زيارة عدد من المراكز الصحية التالية صحي الارطاوية و ام الجماجم و مشذوبة وتم الأطلاع على الاستعدادات الطبية حيث تأتي هذه المراكز ضمن خارطة الطريق التي تقدم الخدمات الصحية في موسم الحج وحث من خلالها جميع الكوادر الصحية على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية وتقديم العلاج والعناية التامة للمراجعين وفي نهاية الزيارة شكر سعادته مدير المستشفى بجاد الحمراني وجميع الطاقم الفني والاداري بالمستشفى والمراكز الصحية التابعة بما شاهده خلال الزياره بالمستشفى والمراكز الصحية من جهود في تقديم الخدمات الصحية المميزة للمواطنين والارتقاء بمستوى.

الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية لأفراد المجتمع وتسخير كافة الإمكانيات في سبيل رضى المرضى وتحقيق تطلعات وزارة الصحة ومواكبة رؤية ٢٠٣٠ التي تسهم في تقديم خدمات طبية مميزة للجميع بكل يسر وسهولة .