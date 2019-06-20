بالفيديو.. أوبريت ” هامة العز ” فعاليات النماص لعام ١٤٤٠هـ

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت فعاليات النماص لعام ١٤٤٠هـ بأوبريت ” هامة العز ” المقام بالمركز الحضاري ترحيباً بضيوفها.

واقيم الاحتفال بحضور سعادة آمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بعسير ومحافظة النماص المكلف الاستاذ حسن الشهري رئيس مجلس التنمية السياحية بالنماص ورؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ واهالي وزوار المنطقة من كلمات الشاعر علي ال جايز واداء كل من مهدي الدهيسي وعارف ابوصلاح وابو فارس وعبدالرحمن هادي ومجحود القبيسي وظافر فهران .

وبمشاركة فرقة السروات وفرقة النماص وفرقة فرسان رجال الحجر وإخراج عارف جمعان.