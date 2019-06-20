في وقت قياسي.. ضبط صاحبي فيديو الاعتداء على عمال الدرب بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت جوريات الأمن السري في عسير، اليوم الخميس، في القبض على مواطنين إثر اعتدائهما على عمال بقالة في محافظة الدرب بجازان.

وفي التفاصيل انتشر فيديو يرصد مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعمال في بقالة بمحافظة بعد أن رفض المواطنين دفع ثمن علبة ” الدخان ” ، حيث تم دهس أحد العمال والتسبب في كسر ساقه في المشاجرة.

وورد إلى شرطة عسير بلاغ رسمي بشأن الحادثة، حيث تم التوصل إليهما في حي النميص بمدينة أبها، وأُلقي القبض على قائد المركبه 27 عامًا،

وأقر قائد المركبة، بأنه دهس العامل، كما ألقي القبض على الآخر الذي سرق بكت الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.

اقرأ أيضا :