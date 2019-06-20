بطولة في مهب الريح.. زيمبابوي لن يلعب مباراة بطولة أمم إفريقيا الإفتتاحية

ماجد محمد(صدى):

قبل ساعات من انطلاقها تواصل المشكلات ملاحقة بطولة أمم إفريقيا 2019، فمع اقتراب البطولة ازدادت الأزمات واحدة تلو الأخرى.

والأزمة الأخيرة تمثلت في تهديد وتمرد لاعبي منتخب زيمبابوي حيث أعلنوا تمردهم ورفضهم خوض المران الرئيسي، الخميس، قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الجمعة.

وأخبر اللاعبون بالفعل مجموعة من الصحفيين في مقر إقامة المنتخب أنهم لن يلعبوا مباراة الافتتاح أمام المنتخب المصري سوى في حال تسلمهم مكافآت التأهل، وهو ما أدى إلى ارتباك في صفوف الفريق.

وتأخر اللاعبون على المران الرئيسي الذي كان من المفترض أن يتم على استاد القاهرة الدولي الساعة 19:00، فمرت ساعة كاملة دون وصول أي لاعب.

ولم يتضح حتى الأن ماذا سيكون الوضع غدَا في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.