العدل: يحق طلب تعويض أمام المحكمة لإطالة مدة السجن

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب ” التواصل العدلي ” التابع لوزارة العدل، أنه يحق طلب تعويض نتيجة إطالة مدة السجن أو التوقيف أكثر من المدة المقررة.

وقال الحساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” لكل من أصابه ضرر -نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية “.

وجاء ذلك ردًا على استفسار شخص، قائلًا ” من هي الجهة المختصة بالتعويض عن إطالت مدة السجن حيث أن النيابة العامة قامت بسجنه مدة شهر وواحد وعشرون يوم والمحكمة حكمت عليه فقط بشهر وماهو المستند النظامي وهل الدعوى ترفع على النيابة أو على إدارة السجون “.

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